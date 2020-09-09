رئيس اللجنة المشرفة على "الشيوخ" بأسيوط يتفقد اللجان الانتخابية

تفقد المستشار أسامة السمان، رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية، ورئيس لجنة المتابعة على انتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط، عددًا من مقار اللجان الانتخابية لمتابعة سير عملية الاقتراع ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا.

وأكد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط، خلال تفقده لجنة مدرسة الشهيد أحمد فايز بمدينة أسيوط، أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي دون أي معوقات تعوق العملية الانتخابية؛ موضحًا أن اللجنة لم تتلق أي شكاوى حتى الآن.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و677 ألف و955 ناخب سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكل أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة حيث تتم الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.