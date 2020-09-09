تنسيقية شباب الأحزاب: لم نرصد مخالفات في اليوم الأول لإعادة "الشيوخ"

قال أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر تتعرض خلال الفترة الماضية لحملات شعواء من الإعلام الممول بالخارج أو من بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، للتقليل من أي إنجاز ونشر الأكاذيب والتضليل.

وأضاف مبارك، خلال حواره مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية مصر الأولى، أن التنسيقية لم ترصد أي مخالفة في اليوم الأول في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، موضحًا أن التنسيقية لديها 1500 متابع على مستوى الجمهورية: "جرى الحفاظ على نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين المرشحين كافة، وكانت هناك حالة كبيرة جدا من التعاون بين عناصر العملية الانتخابية".

وأكد أن مجلس الشيوخ يتميز بأنه يحدث التوازن بين الاختيارات الشعبية في مجلس النواب ووجود الكفاءات في مجلس الشيوخ، حيث أن الأخير يتيح فرصة للخبرات بوصول الكفاءات إلى "بيت حكمة مصري"، بالرغم من عدم خبرتهم في الانتخابات.

وتابع، أن المجلس عبارة عن بيت خبرة معني بالدراسة العلمية للقوانين، ما سيؤدي إلى خروجها بجودة أعلى في وقت أسرع، وهو ما ينعكس على الحياة النيابية وتطوير نواحي الحياة كافة، كما أنه سيكون منوطا ببحث ودراسة كل الأمور المتعلقة بسياسات الدولة وتعزيز الديمقراطية وحماية الحريات العامة والحقوق والواجبات ودراسة المعاهدات التي تبرمها الدولة وأي تعديل من تعديلات الدستور ودراسة خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأردف: "معنى أن المجلس سيكون منوطا بدراسة خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أنه سيكون منوطًا بكل الأمور المتعقة بإصلاح التعليم وإصلاح الاقتصاد وإصلاح الخدمات، وهو ما سينعكس على الدولة المصرية والمواطن المصري بالإيجاب".