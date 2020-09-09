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دنيا ماهر تكثف ساعات تصوير مسلسل "هنيدي" الجديد "النمس والإنس"

المسلسل يدور في إطار كوميدي

كتب:

ضحى محمد
01:32 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
دنيا ماهر

دنيا ماهر

تكثف الفنانة دنيا ماهر، ساعات تصوير دورها في مسلسل "النمس والإنس"، الذى يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدى، باستوديو شريف عرفة.

وتظهر "ماهر" بدور مختلف عن الذي ظهرت به خلال دراما رمضان 2020، في مسلسل بـ"100 وش"، والعمل يدور في إطار كوميدي اجتماعي.

مسلسل "بـ100 وش" عرض في موسم رمضان 2020، وشارك في بطولته آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم وعلا رشدي ‏وشريف ‏دسوقي، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبوذكري‏‎.

فيلم "النمس والإنس"، بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، إنعام سالوسة، دنيا ماهر، وشيكو كضيف شرف، وإخراج شريف عرفة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

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