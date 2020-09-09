إحالة مدرب اسكواش بأحد الأندية للجنايات بتهمة هتك عرض 3 فتيات

أحال المستشار حماده الصاوي النائب العام، مدرب اسكواش بأحد النوادي الرياضية إلى محكمة الجنايات، لهتكه عرض 3 فتيات بالقوة والتهديد، بمباغتتهن وملامسة مواطن عفتهن، وهن لم يبلغن 18 عاما ميلاديا.

وتلقت النيابة العامة كتابًا من المجلس القومي للمرأة، يتضمن إبلاغ الفتيات الثلاث عن هتك المدرب المذكور عرضهن والتحرش بهن بأماكن مختلفة، وشهدن في تحقيقات النيابة العامة بما ارتكبه المتهم قبلهن من أفعال، وأنّه تعدى على إحداهن بالضرب، وكمم فاهها للحيلولة دون مقاومتها أثناء تعديه عليها، وهددها بالتشهير بها إذا أخبرت ذويها بما فعل، فامتثلت لتهديده.

وجاء في البلاغ، أنّ الفتيات آثرن عدم الإبلاغ عنه خجلا مما تعرضن له في أول الأمر، ثم تقدمن ببلاغهن لاحقا بعد أن ذاع أمره بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأمرت النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه، والذي أقر بتحقيقات النيابة العامة بهتكه عرض إحدى الفتيات الثلاث أكثر من مرة، منكرا تعديه على الفتاتين الأخريين، بينما أكدت تحريات الشرطة صحة واقعة تعديه على ثلاثتهن بالقوة مستغلا ضعفهن وصغر أعمارهن.