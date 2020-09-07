مصادر: ضبط مدرب اسكواش في نادٍ شهير لاتهامه بالتحرش بـ3 لاعبات

قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن ألقت القبض على مدرب اسكواش في نادٍ شهير، على خلفية اتهامهه بالتحرش بـ3 لاعبات اسكواش في النادى في أثناء التمرين، وجرى التحفظ على المتهم، وأحيل للجهات المختصة التي تباشر التحقيق.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامه تمهيدًا للتحقيق معه، فيما جاء في شهادات اللاعبات في الشكوى المقدمة منهن.

وأفادت التحريات أن 3 لاعبات إسكواش في نادى شهير، تقدمن بشكوى قبل يومين إلى جهات التحقيق اتهمن فيها مدربهم بالتحرش بهن خلال فترة التمرين، وأدلت الفتيات بشهادتهن أثناء مناقشتهن حول الوقائع.

كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات في النادى وتفريغها بعد استشهاد اللاعبات انه قد تكون رصدت تلك الوقائع.. وطلبت جهات التحقيقات تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.