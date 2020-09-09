نائب رئيس جامعة أسيوط يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بمدرسة الفاروق

أدلى الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، صباح اليوم، بصوته في انتخابات جولة الإعادة بمجلس الشيوخ 2020 بلجنة مدرسة الفاروق الرسمية للغات.

ودعا الدكتور شحاتة غريب شباب جامعة أسيوط وكل المنتسبين لها إلى النزول للإدلاء بصوتهم الانتخابي في جولة الإعادة، وذلك بما يعطي المثل والقدوة لأفراد المجتمع والمحيط ويؤكد على دور الجامعة كمؤسسة تعليمية تهدف إلى إرساء ركائز التنوير ورفع الوعي لدى الموطنين وتعزيز قيم الانتماء الوطني لديهم.

وأشاد نائب رئيس جامعة أسيوط بما حققته الدولة المصرية من استعادة لريادتها ودورها المحوري في المنطقة وكذلك فيما تشهده من حراك سياسي ومناخ ديمقراطي يشجع على المشاركة الإيجابية فى بناء دولة مدنية على أسس حديثة ومتقدمة.