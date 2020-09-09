"تمثال" يُعرض مخرج فيلم "ريتسا" لواقعة طريفة: "كنت فاكره بيصلي"

كشف المخرج أحمد عبدالله صالح، عن واقعة طريفة تعرض لها أثناء معاينته لأحد مواقع تصوير فيلمه الجديد "ريتسا"، المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

ونشر "صالح"، صورة تجمعه بتمثال على هيئة فلاح، وعلق عليه قائلاً: "واحنا في معاينة أماكن التصوير، كنت فاكره واقف بيصلي وطول الوقت مش عاوز أعدي من قدامه لحد ما اكتشفت أنه تمثال.. فيلم ريتسا".

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، حيث يقوم ببطولته محمود حميدة وأحمد حاتم، وذلك بعد نجاحهما الأخير معاً في فيلم "الغسالة" المعروض حالياً بدور العرض السينمائي، ومن المقرر الإعلان عن أسماء باقي الأبطال خلال الأيام المقبلة، وهو من تأليف معتز فتيحة.