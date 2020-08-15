معتز فتيحة: فيلم "ريتسا" سيضم عددا كبيرا من الفنانين

يواصل السيناريست معتز فتيحة، التحضير لفيلم "ريتسا"، حيث يُجرى ترشيح عدد من الممثلين، بجانب محمود حميدة وأحمد حاتم، موضحًا أنه من المُقرر طرحه في دور العرض عام 2021.

وقال "فتيحة" لـ"الوطن" إن الفيلم سيضم عدد كبير من الفنانين، وسيُعلن عن أسمائهم اتباعًا خلال الأيام المُقبلة، لافتًا إلى أن الفيلم سيدور في إطار رومانسي.

وأشار إلى تساؤلات البعض حول معنى اسم الفيلم "ريتسا"، موضحًا أن الاسم يُشير إلى "أنثى البحر"، قائلًا: "جمهوري اعتاد على الأسماء الغريبة منذ فيلم ريجاتا للفنان عمرو سعد".

يذكر أن فيلم "ريتسا" يُمثل التعاون الثالث بين محمود حميدة وأحمد حاتم، بعد فيلمي "الغسالة" و"يوم من الأيام".