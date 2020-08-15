رئيس التحرير

محمود مسلم

معتز فتيحة: فيلم "ريتسا" سيضم عددا كبيرا من الفنانين

كتب:

أحمد حسين صوان
10:16 م | السبت 15 أغسطس 2020
محمود حميدة ومعتز فتيحة

محمود حميدة ومعتز فتيحة

يواصل السيناريست معتز فتيحة، التحضير لفيلم "ريتسا"، حيث يُجرى ترشيح عدد من الممثلين، بجانب محمود حميدة وأحمد حاتم، موضحًا أنه من المُقرر طرحه في دور العرض عام 2021.

وقال "فتيحة" لـ"الوطن" إن الفيلم سيضم عدد كبير من الفنانين، وسيُعلن عن أسمائهم اتباعًا خلال الأيام المُقبلة، لافتًا إلى أن الفيلم سيدور في إطار رومانسي.

وأشار إلى تساؤلات البعض حول معنى اسم الفيلم "ريتسا"، موضحًا أن الاسم يُشير إلى "أنثى البحر"، قائلًا: "جمهوري اعتاد على الأسماء الغريبة منذ فيلم ريجاتا للفنان عمرو سعد".

يذكر أن فيلم "ريتسا" يُمثل التعاون الثالث بين محمود حميدة وأحمد حاتم، بعد فيلمي "الغسالة" و"يوم من الأيام".

اقرأ المزيد:

ترشيح نجلاء بدر لفيلم "ريتسا" أمام محمود حميدة وأحمد حاتم

محمود حميدة: ضحيت بأسناني في "جنة الشياطين" بسبب المكياج

محمود حميدة يهنئ "عم سبعبع" بنجاحه: يا لهوي يا نجومية

محمود حميدة يمدح "ويجز": أحد نجوم المستقبل في الراب