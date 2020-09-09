محافظ مطروح ورئيس الجامعة يفتتحان معمل تصنيع منتجات الألبان

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار، رئيس الجامعة، اليوم، المعمل الإرشادى لتصنيع منتجات الألبان والصناعات الغذائية بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية بمنطقة "فوكة".

وقال المحافظ إن الجامعة سيكون لها السبق بين الجامعات المصرية رغم حداثتها، مؤكدًا على دور الجامعة الفعّال فى خدمة المجتمع المحلي، مشيدًا بدور كلية الزراعة الصحراوية والبيئية فى العمل الدؤوب للخروج بمثل هذه المنتجات المتميزة والارتقاء بالمشروعات الإنتاجية، وقرر تشكيل لجنة تضم عددًا من عمداء كليات الجامعة للعمل كمستشارين للمحافظة للارتقاء بالمحافظة ككل.

وأضاف أن الافتتاح يأتي فى إطار دور الجامعة فى خدمة المجتمع، وكذا إعداد خريج مُعد علميًا وعمليًا، بالإضافة إلى تقديم جميع سبل الدعم الفن وعقد الدورات التدريبية للخريجين والمهتمين بصناعة الألبان بمحافظة مطروح، وتوفير العديد من المنتجات الغذائية عالية الجودة والمناسبة اقتصاديًا لأبناء المحافظة.

وأشار إلى أن إمكانيات الجامعة وباحثيها وخبراتهم مسخرة لخدمة المجتمع المحلي وأهالي المحافظة من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والإستشارات ووضع مقترحات لدعم وتنمية المحافظة، موجهًا الشكر لمحافظ مطروح لدعمه المستمر للجامعة، ومتابعة ما يتم إنجازه على أرض المحافظة.

وأشاد الدكتور مصطفى النجار، بالدور العلمي والبحثي الذي تقوم به كلية الزراعة الصحراوية والبيئية، والذي يهدف إلى تحسين الجودة الإنتاجية من مختلف المحاصيل الزراعية، وإنتاج منتجات صحية بجودة عالية، وإمكانية إنشاء مشروعات صغيرة لخدمة أهالي مطروح ورفع مستوى المعيشة، وحل المشكلات التى تواجه المزارعين، والعمل الجاد على تحقيق التنمية المستدامة من خلال ما تقدمه من مشروعات خدمية فى مختلف المجالات الزراعية.

وخلال الزيارة، افتتح المحافظ ورئيس الجامعة معرض منتجات المعمل الإرشادي لتصنيع منتجات الألبان، ويضم العديد من المنتجات مثل الجبن الأبيض بأنواعه، والقشدة، والزبادي، بالإضافة إلى عدد من المنتجات الخاصة بقسم الصناعات الغذائية من أنواع المربات المختلفة، هريسة الفلفل، وعجينة الزيتون الأخضر بالأعشاب، وغيرها من المنتجات.

حضر الافتتاح الدكتور صلاح عسران، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمر عبد الحميد، عميد كلية الزراعة الصحراوية والبيئية، ولفيف من عمداء ووكلاء وأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكليات.