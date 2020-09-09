صور.. تعقيم 200 منفذ لبيع التذاكر بمحطات السكة الحديد بسبب كورونا

أكد السيد عيسى، رئيس شركة الخدمات المتكاملة للنظافة والأمن التابعة لهيئة السكة الحديد، أن الشركة تواصل عملها الجاد للوقاية من فيروس كورونا، من حيث تعقيم وتطهير القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحرى قبل قيام الرحلة وعقب انتهاء الرحلة، وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر كل ساعتين تقريبا، بالإضافة إلى إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال عيسى، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الشركة تقوم يوميا بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم تطهير وتعقيم نحو 200 منفذ لبيع التذاكر بالعديد من المحطات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الشركة ستبدأ في تنفيذ خطة جديدة لمواجهة كورونا تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات، لكى تظل القطارات والمحطات نظيفة.

رئيس شركة الخدمات المتكاملة: تعقيم القطارات بكل أنواعها

وأشار رئيس شركة الخدمات المتكاملة، إلى أنه تم تعقيم جميع القطارات بكافة أنواعها الـVIP والمكيفة درجة أولى وثانية والقطارات الروسية الجديدة والقطارات الفاخرة الـTOP VIP، نظرا لقيامهما برحلات يومية، موضحا أن التعقيم والتطهير يشمل جميع المحطات الرئيسية والمركزية على مستوى الجمهورية، ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، لتوفير الحماية والسلامة للركاب والعاملين.

وأوضح أنه يتم عمل تقرير يومي بحملات النظافة والتعقيم والتطهير التى تتم في المحطات والقطارات، وعرضها على المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، والذي يقوم بدوره لمتابعة حملات التنظيف والتطهير، لاعتماد التقرير وتدوين جميع الملاحظات إن وجدت.

فيما تواصل هيئة السكة الحديد عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات.

يذكر أن أطلقت الهيئة حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.