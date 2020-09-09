اتحاد طيران رجال الأعمال: جائحة كورونا ترفع الطلب على مطاراتنا

أكد علي أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "ميبا"، أن تداعيات جائحة كورونا ستزيد الحاجة إلى ترسيخ التباعد الاجتماعي عند السفر الجوي، الأمر الذي سيسهم في زيادة الطلب على الرحلات الجوية الخاصة ونمو في قطاع طيران رجال الأعمال.

وأشار النقبي إلى وجود العديد من الفرص المستقبلية لتطوير قطاع طيران رجال الأعمال على الصعيد العالمي عموما ومنطقة الشرق الأوسط خصوصا.

ودعا النقبي إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أنواع الطائرات التي ستقوم الشركات بالاستثمار فيها، حيث من المرجح أن تغدو مباني المطارات الأصغر حجما إلى جانب عدد أقل لطاقم الطائرة، الحل الأمثل للتعامل مع جائحة "كوفيد 19" بشكل أكثر فاعلية.

وقال النقبي: "لطالما كان طيران رجال الأعمال يتمتع بتحقيق مسافات التباعد الاجتماعي، وبالتالي فإنه من السهل على الشركات العاملة في هذا القطاع أن تتكيف مع الشروط والعادات الجديدة، ولذلك فإننا نتوقع أن نشهد زيادة في الطلب على الرحلات الجوية الخاصة، إذ تتغير في الوقت الراهن سلوكيات بعض الأشخاص الذين باتوا يفضلون الطيران الخاص بعد أن اعتادوا على السفر الجوي التجاري".

وأوضح النقبي بأن العام 2020 كان عاما صعبا لطيران رجال الأعمال بشكل عام، حيث واجهت العديد من الشركات تحديات كبيرة، كادت أن تودي بعدد منها لتصفية أعمالها، كما نوه إلى صعوبة تنبؤ مستقبل القطاع بشكل صحيح حتى نهاية هذا العام، نظرا لاعتماده على قرارات الحكومات في مختلف البلدان والتغييرات في العمليات والإجراءات.

وتوقع النقبي معدلات تعافي بطيئة للقطاع خلال العام الجاري، أملاً أن تنتهي هذه الأزمة العالمية قبل نهاية عام 2020، كما توقع أن يسجل قطاع طيران رجال الأعمال نموا خلال العام 2021، مؤكدا على أن الصحة والسلامة هما أولوية قصوى بالنسبة للقطاع، وألقى النقبي الضوء على الدور الذي لعبه اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال هذه الجائحة والذي عمل بشكل وثيق مع جميع أعضائه على توفير الدعم اللازم لهم ومساعدتهم على تحقيق أعلى مستويات التواصل فيما بينهم، إذ يسهم العمل المشترك على مستوى القطاع في حماية جميع الأطراف المعنية، وبناء مستقبل أكثر إشراقا لهم.

وأضاف النقبي: "نفخر بأن الحدث السنوي الذي ننظمه سنويا ما زال قائما على الرغم من التحديات، فهي فرصة تمكن جميع المهتمين حضور على الأقل فعالية واحدة خلال العام 2020، الأمر الذي سيعيد الثقة لقطاع رجال الأعمال والطيران الخاص، ونؤكد على أن صحة وسلامة زملائنا والحضور هي أولوية قصوى لنا، حيث نعمل على مراقبة الوضع الحالي والمستقبل عن كثب، وسنتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق هذه الأولوية".

وتجدر الإشارة إلى أن معرض "ميبا" لطيران رجال الأعمال والطيران الخاص الذي سيقام خلال الفترة من 8 - 10 ديسمبر 2020 في دبي وورلد سنترال، سيتيح للمؤسسات فرصة لقاء نخبة عالمية من مصنعي طائرات رجال الأعمال والطيران الخاص، وشركات هندسة وإلكترونيات الطيران، ومراكز إنجاز الطائرات، وشركات الإيجار، وبائعي الطائرات، الذين سيعرضون أحدث منتجاتهم وخدماتهم.