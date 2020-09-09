بطريرك الكاثوليك يعلن إقامة منطقة ثالثة بالإيبارشية البطريركية

قرر بطريرك الأقباط الكاثوليك، الأنبا إبراهيم إسحق، إعلان منطقة الدلتا "منطقة ثالثة بالإيبارشية البطريركية"، بجوار الإسكندرية والقاهرة.

وقال الأنبا إسحق، إن ذلك جاء بعد مشاورة النائب البطريركي الأنبا باخوم، ومجلس المشورة من الكهنة، وسيكون مقر المنطقة الجديدة في "قويسنا"، ولتصبح كنيسة السيدة العذراء بقويسنا مقرا بطريركيا وكاتدرائية.

وأضاف، أن هذه المنطقة تشمل رعايا الدلتا: "قويسنا، المحلة، أشمون، طنطا".

كما قرر الأنبا إبراهيم إسحق، أن يقوم بأعمال هذه المنطقة الأب برنابا فانوس، راعي كنيسة العذراء بقويسنا لمدة سنة، إلى أن يتم الترتيب لتعيين وكيلا للمنطقة.