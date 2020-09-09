نقيب المعلمين يطالب بدفعة تعيينات جديدة: لدينا عجز 50 ألف معلم سنويا

قال خلف الزناتي نقيب المعلمين، إن هناك عجزا شديدا في أعداد المعلمين، العاملين في وزارة التربية والتعليم، قبل خطة الوزارة التي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وبعدها سيزيد العجز، لا سيما وأنه بناء على الخطة المعلنة سيتم تقسيم الطلاب على عدد أكبر من الفصول الدراسية وبالتالي سنكون بحاجة إلى عدد أكبر من المعلمين.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك 50 ألف معلم يخرجون على المعاش سنويا، وتسجلهم النقابة، مؤكدا أنه بالتالي يوضح حجم العجز في الوزارة، لا سيما وأن التعيينات الجديدة متوقفة منذ سنوات، ولم يتم تعيين سوى 30 ألف معلم التي أعلنتها الوزارة مؤخرا، مؤكدا أن هذا العدد ليس كافيا لسد العجز في النقابة.

وطالب الزناتي، بتعيين دفعة جديدة من المعلمين، براتب يكفي احتياجات المعلم المعيشية، ويتناسب مع موارد الوزارة والدولة، منتقدا ما أعلنت عنه الوزارة بفكرة المعلم المتطوع، قائلا: "لن تصلح فهل يعقل أن يصرف شخص على جهة العمل، فلذلك لابد من اختيار مجموعة من ذوي الكفاءة وأن يتم اختبارهم في فترة معينة، ومن يثبت كفاءته بشكل جيد، يتم تثبيته بعد مدة زمنية محددة وعلى راتب جيد".

وأشار الزناتي، إلى أن مرتبات المعلمين متدنية، ولابد من تعديلها بما يضمن للمعلم حياة معيشية كريمة، لا تجعله يلجأ إلى مهنة أخرى كما نرى من المعلمين من يعمل بمهن أخرى حرة بعد اليوم الدراسي، أو منهم من يلجأ للدروس الخصوصية لتحسين دخلة وكلها أمور مرفوضة ولا تليق بالمعلمين.

وعن خطة الوزارة الجديدة قال الزناتي، إن النقابة لم تتطلع على الخطة قبل إعلانها قائلا: "لم يتم أخذ رأينا أو مقتراحتنا فيها وشوفناها على التليفزيون".