"الرياضة" تمد 100 مركز شباب بـ1000حاسب آلي

تقوم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بتجهيز قاعات الحاسب الآلي داخل 100 مركز شباب في جميع محافظات الجمهورية، بعدد 1000 حاسب آلي بواقع 10 أجهزة داخل كل مركز، بالإضافة إلى توفير عدد (1) داتا شو وعدد (1) طابعة بكل مركز، وذلك ضمن تنفيذ خطتها الهادفة إلى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.

تحديث مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات بالمتطلبات التكنولوجية

كما تقوم وزارة الشباب والرياضة بتجهيز وتحديث مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات بالمتطلبات التكنولوجية من أجهزة حاسب آلي، وطابعات، وخدمات الإنترنت في إطار خطة الوزارة نحو التحول الرقمي لبرامج وأنشطة الوزارة المختلفة، كما يجري خلال الفترة الراهنة تزويد 123 مركز شباب في مختلف المحافظات بأجهزة حاسب آلي حديثة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الحرص على متابعة أداء مراكز الشباب وتقييمها بشكل دوري، مع رصد كافة احتياجاتها من أعمال تطوير ورفع كفاءة بنيتها الإنشائية، مع تطوير أسلوب إدارتها، والعمل على تجميع تلك المتطلبات، والبدء في تنفيذها على عدة مراحل تحكمها مجموعة من الأولويات في مقدمتها مراكز الشباب الأكثر احتياجاً، والتي تخدم عددا كبيرا من النشء والشباب والمواطنين.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي عناية خاصة بملف تطوير مراكز الشباب، ويتم التعاون مع مختلف الجهات المعنية، وإشراك القطاع الخاص من خلال الطرح الاستثماري في أعمال التطوير وفق اللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن، مبيناً أن الوزارة عازمة على تطوير أداء مراكز الشباب وتفعيل دورها في خدمة المجتمع، وتذليل أي عقبات طارئة تحول دون قيامها بمهامها على أكمل وجه.

صبحي: دور كبير لعبته مراكز الشباب لخدمة المواطنين في جائحة كورونا

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى الدور المجتمعي الذى لعبته مراكز شباب مصر إبان جائحة كورونا، منها إتاحة خدماتها أمام المواطنين للانتظار بها أثناء صرف المعاشات منعاً للتكدس والازدحام، وكذا قيام أعضاء مراكز الشباب من النشء والشباب في أعمال تطهير وتعقيم القري المحيطة بالمركز، مشيراً إلى نهج الوزارة نحو تعظيم مثل هذه الأدوار لمراكز الشباب خلال الفترة المقبلة في ضوء جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.