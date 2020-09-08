وزير الرياضة: رصدنا 120 مليون جنيه لتطوير 54 مركز شباب في 8 محافظات

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن موافقة المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالتنسيق والتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية على توفير 120 مليون جنيه بغرض تطوير عدد 54 مركز شباب في 8 محافظات تتمثل فى: البحيرة، الدقهلية، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، أسوان، القليوبية"، وذلك خلال العام المالي الحالي 2020 - 2021.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزير الشباب والرياصة مع مسئولي ملف تنفيذ مبادرة حياة كريمة بمراكز الشباب تلك المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة المعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، والتى تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبخاصة فى القرى.

وتناول الاجتماع آلية تنفيذ المبادرة في القري الاكثر احتياجا بالجمهورية للمضى قدماً في أعمال التنفيذ المطلوبة.

صبحي: تطوير مراكز الشباب لأنها متنفس للنشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية

وأكد وزير الشباب والرياضة على متابعة ملف تطوير مراكز الشباب وتوفير كل المستلزمات المطلوبة بها باعتبارها متنفس للنشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بها، علاوة على تطوير الأداء على المستوى الإداري بمراكز الشباب لتحقيق الأهداف المرجوة.