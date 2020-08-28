وزير الرياضة: دعمنا مبادرة "دراجتك صحتك" بـ 500 جنيه دون شروط أو واسطة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الدراجة التي توفرها الوزارة للشباب تحت مبادرة "دراجتك صحتك" تقف على الوزارة بـ 2400 جنيه، وتقوم ببيعها بـ1900 جنيه بدعم 500 جنيه لكل دراجة، ولكن تلك الدراجات إذا أراد أي شاب أن يشتريها من الخارج يكون سعرها 4000 جنيه، موضحًا أنه عند إطلاقه المبادرة عمل على طرح 2400 دراجة من خلال بوابة الشباب والرياضة.

وأضاف "صبحي"، خلال حواره في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، الذي يُعرض على شاشة "سي بي سي"، أنه فور استلام 1000 دراجة تم طرحها مباشرة على الموقع وكان هناك قلق في الوزارة بأن لا تلقى هذه المبادرة اهتمام من قبل الشباب، ولكن تفاجئت بدخول 50 ألف شخص في نصف ساعة فقط فور طرح الـ 1000 دراجة، موضحًا أنه تم تأجيل طرح الـ 1400 دراجة الأخرى حتى الانتهاء من تجميعهم.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن كل شئ يسير في الدولة المصرية بدقة، فلا نستطيع الإعلان عن شئ دون اكتماله، وعندما تم تجهيز الـ 1400 دراجة الأخرى تم الإعلان عنها في بوابة الشباب والرياضة، ودخل عليها 2.5 مليون شخص في 20 دقيقة فقط، موضحًا أنه لا يوجد شروط للتقديم للحصول على دراجة، "لا شروط سن ولا وظيفة ولا دخل ولا مؤهل"، كون الوزارة تسعى لوجود عجلة في كل بيت مصري.

وأوضح الوزير، أن رياضة العجل أسلوب حياة، من الممكن أن يذهب بها الطالب إلى مدرستة أو جامعته أو عمله، "أحنا دولة بتجري وتنمو بسرعة شديدة، كنت في جامعة بكندا وكان الاستاذ الجامعي يأتي بعجلة وممكن يكون لابس شورت وتيشرت ويدخل الجامعة يلبس البدلة ويلقي المحاضرة"، موضحًا أن الأولوية في توزيع العجل هو سرعة الدخول على بوابة الشباب والرياضة والتقديم فور أي طرح.

وتابع: "مفيش واسطة، لو طرحنا 2000 عجلة ودخل علينا 100 ألف، نختار أول ألف سجلوا على النت، احنا نتعامل بشفافية"، موضحًا أنه لم يكن متوقع الإقبال الكبير على هذه المبادرة، فكان يتوقع أن يدخل 100 أو أكثر قليلًا، ويحصلون على العجل، وهنا فكر في حالة حدوث ذلك أن تكون هذه الدراجات توزع كجوائز لأصحاب المهارات المختلفة أو من يستحق الحصول على جائزة".

وأشار إلى أن سيستم الوزارة لا يسمح سوى بإدخال الرقم القومي لمرة واحدة فقط والحصول على دراجة واحدة، حتى لا يستغل التجار هذه المبادرة ويقوموا بشراء الدراجات من وزارة الشباب والرياضة وبيعها للمواطنين بسعر أعلى، "سعدت كثيرا بوعي الشباب، فيه واحد حط صورة العجلة على السوشيال ميديا وقال انه بيعرضها للبيع لاقيت اول 5 كومنتات أن العجلة دي تبع وزارة الرياضة وسعرها ليس غالي هكذا".

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أنه يساعده في الوزارة أربع شباب في منصب مساعدين وزير، وهم من اقترحوا فكرة "دراجتك صحتك"، وأخذنا وقت طويل من أجل التفكير في كيفية انتشار العجل ووصول الفكرة لدى الشباب، كون العجل وركوبها من قبل الشباب ستساعد على تنمية الصحة، وتم مخاطبة الهيئة العربية للتصنيع و وزارة الانتاج الحربي لإنتاج عجل يكون سعره في متناول الجميع.

وأوضح الوزير، أن هناك بنوكا مشاركة في تلك المبادرة مثل بنك القاهرة وبنك الأهلي من أجل التقسيط على الشباب في سعر الدراجة، كما وجدنا مشاركة مجتمعية، مؤكدًا أنه طالب من وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع أن يكون سعر العجلة قليل، لكي يتم توصيلها للشباب ودعمها لهم تكون بسعر مناسب لهم، "قعدنا نشوف عينات كبيرة جدا واتبعت لنا عينات من الهيئة الوطنية للتصنيع وكذلك الإنتاج الحربي".

وتابع: "اخترنا عجلتين، فيه عجلة الناس بتحبها اللي هي العريضة شوية، وعجلة الهجين، ومرضناش نكتر التعددية عشان نوصل للشباب بشكل أسرع".