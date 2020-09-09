مدبولي: بعد التصالح سيتسلم المخالف نموذج 3 الذي سيوقف الإزالة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم التشديد على المحافظين بالاستمرار في مراجعة قيم التصالح في بعض المناطق التي كانت بها شكاوي كثيرة من بعض الارتفاعات في قيم التصالح.

وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفي، "أنا شددت على المواطنين بالمراجعة، وفيه بعض المحافظين عملوا بعض الإجراءات لتخفيض قيم التصالح، فيه مواطن يقولي طب أنا سددت قيم التصالح الـ25% طب لو الدولة نتيجة لمراعاة البعد الاجتماعي القيمة دي قررت تقللها، احنا هنعتبر ما سددته هو نسبة من القيمة اللي أنت هتسددها كأجمالي من قيمة التصالح".

وتابع: "لو القيمة بتاعتك النهاردة كنت مسدد على أساس 25% والمحافظة رجعت وخفضت شوية هتبقى النسبة بتاعتك 30 أو 32 يبقى أنت كدة سددت جزء من قيمة التصالح".

وواصل: "شددت لكل الإدارات المحلية أن بمجرد المواطن يستلم نموذج 3 يتم إعلان كل الجهات التنفيذية ميبقاش يبقى فيه تدخل أو تعامل مع العقار وبإيقاف وتجميد الأحكام لحين البت في التصالح وإجراءات عمليات التقنين عشان نؤمن لكل مواطنينا في هذا الموضوع".

كان مدبولي قد ترأس، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تضامن مصر الكامل؛ قيادة وحكومة وشعباً، مع السودان الشقيق في أزمته الحالية التي يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء في السودان على الفور، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم مد جسر جوي مع الأشقاء السودانيين؛ من أجل توفير كافة المستلزمات المختلفة في كل من جنوب السودان والسودان، معلنا عن تضامننا الكامل مع أشقائنا السودانيين ومساندتنا لهم، حتى يتخطى السودان الشقيق هذه المحنة بسلام، وفي ضوء ذلك، وجه رئيس الوزراء الشكر للقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، على الجهود المبذولة من خلال إقامة هذا الجسر الجويّ.

كما أعرب عن تقديره لجهود الوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني التي شاركت في تدبير المستلزمات المختلفة لأشقائنا في السودان.

وخلال الاجتماع، أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على الاحتفالية التي تم تنظيمها لقرعة كأس العالم لكرة اليد، موجها الشكر لوزارة الشباب والرياضة وجميع الجهات المشاركة في تنظيم هذه الاحتفالية، وإخراجها بصورة مبهرة أعطت رسالة للعالم، بأن مصر قادرة على تنظيم المسابقات والبطولات والفعاليات الدولية على أعلى مستوى من التنظيم والإبهار، مضيفا أن هذه الفعاليات تسلط الضوء على ما يحدث في مصر حاليا من تقدم في مختلف المجالات.