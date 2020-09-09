مدبولي: الرخصة ستكون عقد مشترك بين المواطن والدولة ولن نسمح بتجاوزها

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الرخصة ستكون عقد مشترك بين المواطن والدولة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل برئاسة مجلس الوزراء أن الدولة ستتخذ كل الاجراءات لمواجهة اي مخالفات في الرخصة.

وأشار أن هناك التزامات على المواطن والتزامات أخرى على الدولة وتؤكد الرخصة اقراراه انه ملتزم بالبناء المرخص له.

وأضاف: "كل هدفنا كدولة هو ان احنا نبني دولة حقيقية وسليمة وكل البناء فيها مخطط وسليم ومخدوم وبناء نتمتع فيه زي اللي بيعيشه المواطن في كل الدول المتقدمة وكل التقدير والاحترام لكل المواطنين".

وأكد أن الحكومة ستبذل قصاري الجهد لحسم الملف الذي كنا نعاني منه وكل النمو العمراني سيكون مخطط وسليم "عشان نكون بدولة نفاخر بيها كل الدول الأخرى".