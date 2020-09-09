رئيس الوزراء: سيصبح لكل شقة شهادة ولكل عقار رقم قومي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن كل شقة في مصر سيكون لها شهادة وكل عقار سيكون له رقم قومي وبعد تطبيق قانون التصالح لن يسمح بالتعامل مع أي شقة غير صادر لها شهادة من الدولة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده برئاسة مجلس الوزراء أنه لابد بمن اليوم السعي لتقنين الوضع مشيرًا أن الدولة مدركة للظروف وترغب في تحقيق الهدف والصالح من هذا القانون وتوقف النزيف اللي استمر 40 سنة.

وأشار أنه بالتنسيق مع كل الادرات المحلية واجهزة المدن الجديدة على انه يتم استلام كل الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر مكتملة أم لا .

وأضاف: "بيقدم طلب ومعاه مستندات بنستلمه وبنسلم المواطن نموذج 3 وبمجرد ما يستلم نموذج 3 بتوقف تماما كافة الاجراءات اللي ممكن تتخذ ضد المخالفة من اجراءات هدم وهيدي فترة سماح لمدة شهرين انه يكمل الورق بتاعه وقدم النهاردة الطلب وقدم أي ورق في حوزتك وخد نموذج 3 اللي بيأمنك".