رئيس الوزراء: لن نسمح بأي بناء عشوائي جديد في مصر

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنَّ الدولة وضعت هدفًا لها منذ عام 2015 لتحسين جودة المعيشة وتوفير أماكن مناسبة للمواطنين وتوفير سكن ملائم وفرصة عمل محترمة وبيئة محترمة للمواطنين.

مدبولي: لم نترك أهلنا ووضعنا حلولا جذرية للبناء المخالف.. وحجم تطوير العشوائيات يشهد بذلك

وتابع رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء: "مسبناش أهالينا وقولنا لازم نحل حل جذري ونطور، وعارفين حجم تطوير المناطق غير الآمنة".

واستكمل: "كان لازم نشد خط فيما يخص المخالفات والمواطن نفسه كان بيقول خلينا نتصالح، وعملنا شغل مشترك مع مجلس النواب، عاوزين نضع حد لمخالفات البناء الموجودة عشان نتصالح فيه، فلن يسمح بأي بناء عشوائي جديد في مصر".

وأضاف مدبولي، أنَّ الدولة عملت على محورين لتوسيع المدن الجديدة "توسعنا فيها بشكل هائل لتوفير بديل السكن، وفق توجيهات الرئيس، وبدأنا بإنشاء مدن الجيل الرابع من أسوان لإسكندرية وسيناء خلال 4 سنوات، وده هدفه توفير بديل للمستقبل، عبر مشروعات بالوادي والدلتا وربطها بشبكة طرق".

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، واستهل الاجتماع بالتنبيه إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه سبل الدعم للأشقاء في السودان على الفور، بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.

وأكّد مدبولي، خلال الاجتماع، تضامن مصر الكامل قيادة وحكومة وشعبًا، مع السودان الشقيق في أزمته الحالية التي يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، منوهًا إلى مد جسر جوي مع الأشقاء السودانيين، لتوفير المستلزمات المختلفة في جنوب السودان والسودان، معلنا التضامن الكامل مع أشقائنا السودانيين ومساندتهم، حتى يتخطى السودان الشقيق المحنة بسلام.