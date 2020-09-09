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رئيس جامعة سوهاج يدلي بصوته في "إعادة الشيوخ"

كتب:

خالد الغويط
03:30 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
رئيس جامعة سوهاج يدلي بصوته الانتخابي بمجلس الشيوخ في جولة الاعادة 

رئيس جامعة سوهاج يدلي بصوته الانتخابي بمجلس الشيوخ في جولة الاعادة 

أدلى الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اليوم الأربعاء بصوته في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تستمر على مدار يومي ٨ و ٩ سبتمبر الحالي، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة ناصر الإعدادية بنات بسوهاج.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة المشاركة في جولة الإعادة وممارسة الشعب لحقه في اختيار من يمثله في مجلس الشيوخ، وشدد على أهمية المشاركة لجميع فئات الشعب المصرى، وتأدية واجبهم الوطنى علي الوجه الأكمل، ومباشرة حقوقهم السياسية، حيث أن كل فرد يشارك في الانتخابات يساهم في بناء مستقبل الوطن، مشيداً بالجهود المبذولة و بالاجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.

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