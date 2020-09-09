مدبولي: سماح شهرين بعد تقديم المواطن طلب التصالح لاستكمال المستندات

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنَّه تمّ توجيه جميع إدارات الدولة بمنح فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح في مخالفات البناء، موجهًا المحافظين بمراجعة قيم التصالح في المحافظات و"في حالة سداد المواطن لقيمة مسبقًا قبل التخفيضات فإن ما تمّ سداده سيكون جزء من قيمة التصالح".

مدبولي يوجه المحافظين بمراجعة قيمة التصالح: اللي سدد قبل التخفيضات "حقه محفوظ"

وحذر "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء، المواطنين بأن الدولة ستواجه بمنتهى الحزم أي محاولات جديدة لأي بناء عشوائي سواء على أراضي دولة أو أراضي زراعية، مشددًا على أنَّ المرحلة المقبلة سيكون البناء بها مخططًا وسليمًا، موضحًا أنَّ رئيس الجمهورية وجه بالإسراع في الاشتراطات الخاصة بكل المدن.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، واستهل الاجتماع بالتنبيه إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه سبل الدعم للأشقاء في السودان على الفور، بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.

وأكّد مدبولي، خلال الاجتماع، تضامن مصر الكامل قيادة وحكومة وشعبًا، مع السودان الشقيق في أزمته الحالية التي يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، منوهًا إلى مد جسر جوي مع الأشقاء السودانيين، لتوفير المستلزمات المختلفة في جنوب السودان والسودان، معلنا التضامن الكامل مع أشقائنا السودانيين ومساندتهم، حتى يتخطى السودان الشقيق المحنة بسلام.