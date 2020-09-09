رئيس لجنة بدمياط يخرج لمساعدة مسنة على المشاركة في إعادة الشيوخ

رصد متابعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لفتة إنسانية من رئيس لجنة انتخابية بمحافظة دمياط لمواطنة جاءت للإدلاء بصوتها على كرسي متحرك.

وخرج رئيس اللجنة الانتخابية بمدرسة عثمان بن عفان بمحافظة دمياط، بأوراق التصويت إلى باب اللجنة، ليساعد ناخبة مسنة على كرسي متحرك، على الإدلاء بصوتها في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وأصرت السيدة المسنة، رغم كبر سنها وظروفها الصحية، على أداء واجبها الوطني، والذهاب للجنة الانتخابات، ما دفع رئيس اللجنة للخروج تقديرا لها.

وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي انطلقت الجولة الثانية منها في الداخل أمس الثلاثاء، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.