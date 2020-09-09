رئيس الوزراء: التصالح في مخالفات البناء له مزايا عديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك جدلا أثير عن الشخص المسؤول عن تقديم طلب التصالح، هل شاغل العقار أم مالكه؟، على الرغم من أن القانون ينص على مخاطبة صاحب الرخصة، مشيرا إلى أن القانون نص على فترة ستة أشهر لإنهاء هذا الجدل، وبمجرد ما أعلنت الدولة عن القانون أصبح هناك إقبال كثير من المواطنين على التصالح.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الذي عقده، الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء: التقدم بالتصالح في مخالفات البناء، له عدة مزايا أهمها، قيام الدولة بتوصيل المرافق للعقارات التي تم التصالح فيها، ومضاعفة القيمة العقارية إلى أضعاف مضاعفة، والتعامل بطريقة سليمة أثناء البيع والشراء، ووجود أصل تعترف به الدولة، ما يعود بعوائد مرتفعة على المواطن".

واختتم رئيس الوزراء: "هناك عقارات في بعض المدن الكبرى بناها بعض ضعاف النفوس، ووضعت عليها أسماء مستعارة وهو الشخص المعروف بـ(الكحول)، وهذا الشخص متعمد ومش عاوز يسدد، وأصبح في هذه الحالة لم يعد هناك مالك أصلي، والقانون في هذه الحالة سمح لشاغل هذه الواحد أن يتقدم منفردا أو مع أفراد للتصالح".

كان مدبولي قد ترأس، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على تضامن مصر الكامل؛ قيادة وحكومة وشعباً، مع السودان الشقيق في أزمته الحالية التي يمر بها بسبب الفيضانات والسيول، التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن بتوجيه كل سبل الدعم للأشقاء في السودان على الفور، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي بأنه تم مد جسر جوي مع الأشقاء السودانيين؛ من أجل توفير كافة المستلزمات المختلفة في كل من جنوب السودان والسودان، معلنا عن تضامننا الكامل مع أشقائنا السودانيين ومساندتنا لهم، حتى يتخطى السودان الشقيق هذه المحنة بسلام، وفي ضوء ذلك، وجه رئيس الوزراء الشكر للقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، على الجهود المبذولة من خلال إقامة هذا الجسر الجويّ.

كما أعرب عن تقديره لجهود الوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني التي شاركت في تدبير المستلزمات المختلفة لأشقائنا في السودان.

وخلال الاجتماع، أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على الاحتفالية التي تم تنظيمها لقرعة كأس العالم لكرة اليد، موجها الشكر لوزارة الشباب والرياضة وجميع الجهات المشاركة في تنظيم هذه الاحتفالية، وإخراجها بصورة مبهرة أعطت رسالة للعالم، بأن مصر قادرة على تنظيم المسابقات والبطولات والفعاليات الدولية على أعلى مستوى من التنظيم والإبهار، مضيفا أن هذه الفعاليات تسلط الضوء على ما يحدث في مصر حاليا من تقدم في مختلف المجالات.