النزول شهر بسن القبول بـ"أولى ابتدائي" في دمياط

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، النزول شهر عن السن المحدد للقبول بالصف الأول الابتدائي، من مواليد 2/10/2014 وحتى مواليد 1/11/2014 بما لا يتجاوز الكثافة المقررة بالفصول.

وقال عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن موافقة محافظ دمياط جاءت تحقيقا لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالتعليم الإلزامي للعام الدراسي 2020/2021، ووجود العديد من الأماكن الشاغرة بالصف الأول الابتدائي ببعض مدارس المرحلة الابتدائية على مستوى الإدارات التعليمية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه أصدر تعليماته لمديري الإدارات التعليمية العشر بتلقي الملفات المقدمة إليها وتنسيقها على المدارس التابعة لها، والمتاح بها أماكن شاغرة.