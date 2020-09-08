 محافظ دمياط: غرفة العمليات لم ترصد شكاوى في أول أيام التصويت

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، سير العملية الانتخابية من غرفة العمليات الرئيسية المُنعقدة بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و العقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة، مؤكدة أن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى مع نهاية اليوم الأول من جولة الإعادة.

و نوهت إلى أن اللجان الانتخابية البالغ عددها 251 لجنة بنطاق محافظة دمياط فتحت أبوابها فى موعدها المحدد، مشيرة الى أن الكتلة التصويتية بالمحافظة تقدر بنحو مليون و 40 ألف و 480 ناخبًا.

و ناشدت "عوض" المواطنين بالنزول غدًا إلى لجان الغقتراع للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري نظرًا لما سيمثله مجلس الشيوخ من أهمية بالغة فى إثراء الحياة السياسية بمصر واستكمال مسيرة الإصلاح التى تنتهجها الدولة فى الفترة الحالية.