دراسة استقصائية: توافق شعبي تركي على 3 مرشحين لخلافة "أردوغان"

قامت شركة متروبول للأبحاث، بعمل دراسة استقصائية مثيرة للجدل، تدور حول الكشف عن أقرب الأسماء المنافسة للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية.

وبحسب نتائج الاستطلاع ، فإن الاسمين اللذين دخلا أقرب سباق مع أردوغان على منصب الرئاسة؛ هما أكرم إمام أوغلو، ومنصور يافاش، يليهما اسم رئيسة حزب الخير التركي ميرال أكشينار.

وتضمنت أبحاث "Metropoll" البيانات التالية على الصفحة التي قامت فيها بمشاركة المعلومات حول الاستطلاع الذي قامت به والتي أكدت خلاله أن "سيناريوهات الانتخابات الرئاسية المحتملة، تظهر بعض الشخصيات القيادية في المقدمة في أعين المجتمع. واللافت أنه تم الاتفاق على بعض الأسماء في إطار التحالفات".

وفي حال ترشح عمدة بلدية مدينة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وعمدة بلدية العاصمة التركية أنقرة، منصور يافاش، ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإنهما سوف يتلقيان دعما بمعدل حوالي 43%، 43.5% تقريبًا من إجمالي الأصوات وفق الدراسة. بينما حصلت رئيسة حزب الخير التركي ميرال أكشينار على دعم بمعدل 38.3%.

ويلاحظ أن احتمالية حصول هذه الأسماء الثلاثة على التوافق الشعبي قد تتخطى الأسماء التي طرحت على الساحة التركية من قبل مثل محرم إنجه وعبدالله جول.

https://www.egehaber.com/metropoll-arastirma-anket-yapti-iste-erdoganin-iki-rakibi-348571/