فيديو يرصد هدف أردوغان الخفي من اللعب على وتر المشاعر الدينية

دائما ما يلعب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على وتر المشاعر الدينية فتجده يرفع المصحف خلال الانتخابات ويظهر وهو يقرأ القرآن يحول متحف آيا صوفيا لمسجد ويرفع الأذان من داخله لكن هناك أهداف لأردوغان من كل ذلك، رصدها تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أن أردوغان يحاول إنقاذ شعبيته التي تضاءلت بسبب ديكتاتوريته حيث باتت الانتقادات تحاصره من كل صوب وحدب تغول على حقوق الإنسان وسيادة القانون وملأ السجون بالمعارضين واستغل القضاء لمصالحه حتى بلغ عدد السجناء بعد الانقلاب الفاشل 2016 أكثر من ربع مليون تركي ما بين محتجز ومعتقل وموقوف.

وأشار التقرير، إلى أن الرئيس التركي أطاح برؤساء البلديات الأكراد المنتخبين وعين المقربين له بدلا منهم فبات أردوغان يجد في "الشعارات الدينية" وسيلة لمغازلة المسلمين بينما يقمع كل من يخالفه ويعيد بها أمجادا زائلة يسعى بها لاحتلال المنطقة.