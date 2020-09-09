طبقا لنوع المخالفة.. تعرف على نسب مقابل التصالح وتقنين أوضاع البناء

تسعى الدولة من خلال القانون رقم 17 لسنة 2019، وتعديله بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في مخالفات البناء، إلى استيفاء حقوقها ومحاربة العشوائيات مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين من خلال تحديد قيمة المخالفة، وإمكانية التقسيط، واستثناء القرى من شرط طلاء الواجهات.

ويتيح القانون سداد مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء،على أقساط ربع سنوية متساوية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح.

400 ألف فدان فقدتها مصر بسبب البناء العشوائي

وحدد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، نهاية شهر سبتمبر الجاري آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مقابل دفع الرسوم التي أقرها القانون والمحافظة على البناء من قرارات الإزالة والسماح بدخول المرافق مثل المياه والكهرباء.

وبحسب مدبولي، بلغ عدد الأفدنة الزراعية التي فقدتها الدولة بسبب البناء المخالف 400 ألف فدان.

وأكد أن ظاهرة البناء العشوائي بدأت من السبعينيات وبلغت نسبتها 50% من الكتلة العمرانية في المدن والقرى، وحاولت الدولة احتوائها من خلال توسيع الأحوزة العمرانية.

50 جنيها الحد الأدنى لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء النسب التقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع من قيمة المتر المسطح طبقاً لنوع المخالفة كالتالي:

- يلتزم المخالف بدفع 100% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حالة البناء بدون ترخيص ومتعدي الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، أو في حال تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية.

- يلتزم المخالف بدفع 50% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حال البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.

- يلتزم المخالف بدفع 25% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حال مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.

- يلتزم المخالف بدفع 20% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح، في حال مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.

- يلتزم المخالف بدفع 5% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح، في حال مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.

- يبلغ الحد الأدنى لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع 50 جنيهاً للمتر المسطح، على أن تؤول جميع المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص للجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة نسب منها.

- تخصص نسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها، ونسبة 25% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، ونسبة لا تزيد عن 1% للجان المنصوص عليها في القانون.

- تُشكل وفق القانون بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.