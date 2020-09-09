توافد السيدات وكبار السن على لجان ميت الخولي في دمياط

شهدت قرية ميت الخولي عبد الله دائرة مركز الزرقا في دمياط، توافد السيدات وكبار السن على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

فيما بدأ توافد الرجال والشباب على لجنة المدرسة الإعدادية بنين الشوايحة بكفر البطيخ، خلال فترة العصاري قبل أن يتوجهوا لمتابعة أشغالهم.

كما توافدت سيدات منتقبات وعكائز على لجان كفر البطيخ، التي تعد صاحبة أكبر المراكز إقبالا على التصويت باعتبارها مسقط رأس المرشحين.

وتصدرت السيدات لليوم الثاني من جولة الإعادة المشهد الانتخابي على لجنة مدرسة بنين الشوايحة بكفر البطيخ.

ونقلت سيارات ميكروباص الناخبين لمقار لجانهم الانتخابية.

ويخوض أحمد عبد الشافي البلشي المرشح عن حزب مستقبل وطن، جولة الإعادة أمام حمدي شلبي عاشور المرشح عن حزب الحركة الوطنية.