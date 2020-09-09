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مصدر أمني: فيديو طفلة سيارة النقل "قديم" وسحبنا التراخيص

كتب:

خالد فهمي
04:49 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
صورة من فيديو لطفلة تقود سيارة نقل ثقيل

صورة من فيديو لطفلة تقود سيارة نقل ثقيل

قال مصدر أمني إنّ الفيديو المتداول للطفلة التي تقود سيارة نقل ثقيل، قديم، وجرت وقائعه في شهر مارس الماضي.

وأوضح المصدر أن أجهزة وزارة الداخلية رصدت الفيديو في حينه، وتمكنت من التوصل لوالد الطفلة، وسحبت تراخيص السيارة النقل، ووقع الأب على تعهد بعدم تكرار ذلك. 

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو كارثياً لطفلة صغيرة تقود سيارة نقل ثقيل على أحد الطرق السريعة، بينما يوجهها شخصان آخران، وينبهانها لوجود سيارة على يمينها لتراها في المرآة.

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