بعد فيديو قيادة طفلة لـ"نقل ثقيل".. شروط قيادة سيارات النقل

قال مصدر أمني، إن رخص القيادة المهنية تنقسم إلى ثلاثة أنواع، وكل نوع مخصص لقيادة سيارات معينة، ويشترط لاستبدال رخصة الدرجة الثالثة إلى الثانية أن يكون قد مضى على استخراجها 5 سنوات على الأقل، وكذلك استبدال رخصة الدرجة الثانية إلى رخصة درجة أولى أن يكون قد مضى على استخراجها ثلاث سنوات على الأقل.

وأضاف المصدر أنه بالنسبة للسيارات المخصصة لكل رخصة، فالرخصة الدرجة الأولى يقود صاحبها جميع أنواع المركبات، والرخصة الدرجة الثانية يقود صاحبها سيارات النقل الخفيف والأجرة، التي لا يتعدى عدد ركابها الـ26 راكبًا، والرخصة الدرجة الثالثة يقود صاحبها سيارات الأجرة التي لا يتعدى عدد ركابها 17 راكبًا.

وتابع المصدر: وبالنسبة للأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة درجة أولى - ثانية - ثالثة:

1- إثبات شخصية + 4 صور شخصية حديثة.

2- شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية.

3- ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

4- نموذج تقديم طلب رخصة.

5- أصل شهادة الكومسيون الطبي.

6- ما يفيد عضويته بإحدى النقابات العمالية.

7- أصل شهادة التأمينات الاجتماعية.

8- أصل رخصة قيادة الدرجة الثانية المراد استبدالها.

9- أصل شهادة الوفاء بالغرامات (براءة ذمة).

10- أصل نموذج صحيفة الحالة الجنائية.

11- موافقة جهة العمل على استخراج الرخصة وتجديدها إذا كان يعمل بالحكومة أو القطاع العام.

يذكر أن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو كارثيًا لطفلة صغيرة تقود سيارة نقل ثقيل على أحد الطرق السريعة، بينما يوجهها شخصان آخران، وينبهانها لوجود سيارة على يمينها لتراها في المرآة.