145 ألف جنيه سعر أرخص سيارة SUV في مصر

تعد السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV واحدة من الاختيارات التي يقبل عليها المستهلكون في السوق المحلية، لما تتمتع به من العديد من المواصفات والإمكانيات والفئة السعرية المختلفة التي تؤهلها للمنافسة، وخلال السطور التالية يستعرض "الوطن" مواصفات وأسعار أرخص سيارات SUV في مصر، ومنها:

شيري تيجو 3

تتوافر سيارة "شيري تيجو 3" موديل 2021 داخل السوق المحلية بفئة واحدة بسعر 239 ألف جنيه، بمحرك مكون من 4 أسطوانات، وبسعة لترية 1.6 لتر 1600 CC، وبقوة 126 حصانا، وبعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/متر، وتستهلك من الوقود متوسط 6.7 لتر لكل 100كم.

ساو إيست DX3

تتوافر سيارة "ساو إيست DX3" الصينية موديل 2020 داخل السوق المحلي بفئتين بفئة سعرية أقل من 300 ألف جنية (239 ألفا و275 ألف جنيه)، والفئة الأعلى تجهيزًا بسعر 325 ألف جنيه.

وتأتي السيارة بمحرك 4 أسطوانات، بسعه لترية 1.5 لتر 1500 CC، وبقوة 120 حصانا، وعزم أقصى للدوران 143 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

كما تأتي السيارة بإصدار آخر من المحرك رباعي الاسطوانات، وبسعة 1.5 لتر 1500 CC، بقوة 156 حصانا، وعزم أقصى للدوران 225 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.

سوزوكي إسبريسو

تاتي سيارة "سوزوكي إسبريسو" الأرخص في الفئة السعرية لسيارات SUV داخل السوق المحلية بسعر 145 ألف جنيه، بمحرك صغير الحجم مكون من 3 اسطوانات، بسعة 1 لتر 1000 CC، بقوة 67 حصانا، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة مانيوال من 6 سرعات.

تعمل السيارة بنظام الجر الأمامي، وتتسارع من حالة الثبات وحتى سرعة 100كم/س خلال 14.3 ثانية، وبسرعة قصوى تصل إلى 150 كم/س.