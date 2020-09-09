نشوى الشريف: غرفة عمليات تنسيقية الشباب منعقدة حتى انتهاء إعادة الشيوخ

قالت الإعلامية نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تتابع جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي لغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمتابعة سير العملية الانتخابية لجولة إعادة الانتخابات، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بدأت أعمال الرصد والمتابعة للانتخابات، صباح أمس، وتواصل متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من الانتخابات فى الدوائر التى تشهد جولة إعادة على مقاعد الفردى.