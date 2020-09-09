"أبطال البارالمبية" يدلون بأصواتهم في لجان دمياط.. والمرأة تتصدر المشهد

شهدت لجان كفر البطيخ إقبالًا كبيرًا من المرأة على اللجان للإدلاء بأصواتهن في جولة الإعادة للشيوخ، تزامنًا مع توافد الشباب وأنصار المرشحين، وسط حرص الناخبين على ارتداء الكمامات التزاما بالإجراءات الاحترازية.

وأدلى أبطال العالم في الرياضة البارالمبية من أبناء محافظة دمياط بأصواتهم في لجنتي "محمد طارق أبو الفرح والإعدادية بنات" بمدينة فارسكور.

ويخوض أحمد عبد الشافي البلشي المرشح عن حزب مستقبل وطن، جولة الإعادة أمام حمدي شلبي عاشور المرشح عن حزب الحركة الوطنية.