أخبار البنوك.. المستندات المطلوبة لفتح حساب توفير في 3 بنوك

يبحث الكثيرون عن طرق لادخار أموالهم بطرق تحفظ القيمة، وبينها إدخارها من خلال فتح حساب توفير في البنوك المختلفة التي توفر عائد مناسب يصرف كل 3 و6 و12 شهرا حسب رغبة العميل، تستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها يوميًا للقراء، تفاصيل المستندات المطلوبة لفتح حساب توفير في 3 بنوك، البنك الأهلي والقاهرة وCIB في السطور التالية..

المستندات المطلوبة لفتح حساب توفير في البنك الأهلي

يوفر البنك الأهلي 3 أنواع من حسابات التوفير:

1. حساب التوفير العادي

- الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه.

- يسمح بفتح الحساب، للمصريين، والقصر باسمه تحت الوصاية، والأجانب.

2. حساب توفير المستقبل

الحد أدنى لفتح الحساب 500 جنيه.

يسمح للعملاء من سن 16 إلى 50 عاما بفتح الحساب.

3. حساب توفير المعاش

- الحد الأدني لفتح الحساب 5000 جنيه.

- يسمح للمصريين فقط بفتح الحساب.

والمستندات المطلوبة هي:

- نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر.

- استيفاء بيانات الاستمارة، وتحديد مدة العائد المطلوبة.

المستندات المطلوبة لفتح حساب التوفير من بنك القاهرة

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، أو جواز سفر ساري للأجانب.

- إيصال مرافق حديث (كهرباء أو غاز).

- وثيقة إثبات مصدر للدخل.

- وثيقة إثبات عنوان دائم للأجانب.

المستندات المطلوبة لفتح حساب التوفير من البنك التجاري الدولي

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، أو جواز سفر ساري للأجانب.

- إيصال مرافق حديث (كهرباء أو غاز).

- وثيقة إثبات مصدر للدخل.

- وثيقة إثبات عنوان دائم للأجانب.