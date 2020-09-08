أخبار البنوك.. كيف تحصل على ماكينة نقاط البيع POS مجانا من بنك CIB؟

نشر البنك التجاري الدولي CIB عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" عن إتاحة الحصول على ماكينة الدفع الإلكتروني POS أو رمز الاستجابة السريع QR CODE بأسهل وأسرع الإجراءات دون مصاريف أو عمولات.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها يوميًا للقراء، تفاصيل وخطوات الحصول على الخدمة على النحو التالي:

تفاصيل الحصول على ماكينة POS

وماكينة الـpos هي ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية وتستخدم ماكينات البيع النقدية في عمليات الدفع في المتاجر بواسطة البطاقات البنكية المختلفة، فهي تحول المدفوعات مباشرة إلى الحساب البنكي لأصحاب المتاجر، وبالتالي توفر مرحلة نقل وإيداع الأموال.

ومدة المبادرة للتقديم اعتباراً من 1 يونيو 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، ويكون التاجر معفي من أي عمولات لحركات الشراء حتى 30 سبتمبر 2020 ولا يسري الإعفاء على معاملات التقسيط، وأيضًا معفي من إيداع 5000 جنيه كشرط لفتح حساب جديد.

وشروط المبادرة هي عدم امتلاك التاجر POS لأي بنك أو أي وسيلة من وسائل قبول البطاقات، وسوف يجري تحويل قيمة تحول المدفوعات مباشرة إلى الحساب البنكي لأصحاب المتاجر.

خطوات الحصول على ماكينة POS

يمكن الحصول على ماكينة نقاط البيع المجانية pos تحت مبادرة البنك المركزي من خلال التقديم على الموقع الإلكتروني لبنك CIB، ويشترط وجود سجل تجاري وبطاقة ضريبية وحساب جاري.

- وذلك عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك: cibeg.com/Arabic/business/pages/applyonline.aspx.

- بعد ذلك قم بإدخال بعض البيانات الأساسية مثل اسم الشركة المُسوقة وهي الشركة الخاصة بك كما هو معلن في السجل التجاري، والمُسمى الوظيفي ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني، واختيار ما إذا كانت الشركة عميل لدى البنك أم لا، ثم قم باختيار نقاط البيع / التجارة الإلكترونية.

- بعد ذلك قم بالضغط على تقديم الطلب، وسوف يجري التواصل معك من الإدارة المختصة بعد الانتهاء من المراجعة.