أخبار البنوك.. كيف تجد أقرب صراف آلي تابع لبنكك لتجنب الرسوم الزائدة؟

تستعد البنوك المصرية للعودة لتطبيق عمولات ورسوم السحب والإيداع للعملاء عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى بعد نحو 10 أيام من اليوم، مع انتهاء الفترة التي حددها قرار البنك المركزي بالإعفاء من هذه الرسوم لمدة 6 أشهر في 15 سبتمبر الحالي.

ومع عودة رسوم السحب مرة أخرى، يضطر الكثيرون إلى اللجوء لماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الخاص بهم، لتجنب سحب رسوم زيادة، إلا أنّه أحيانًا ما يواجه البعض صعوبة في العثور على أقرب صراف آلي لمحل سكنهم.

وتقدم "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين بشكل يومي، طريقة البحث والعثور على أقرب ماكينة صراف آلي تابعة للبنك الخاصة بك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

ويقدم البنك الأهلي أيضًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي خريطة بأماكن ماكينات الصراف الآلي داخل مصر وخارجها، وكل ما عليك هو اختيار المنطقة ثم تحديد عنوانها وموقعها على الخريطة، عبر الرابط: https://www.nbe.com.eg/NBE/E/#/AR/ATMBranch.

بنك مصر

يقدم بنك مصر شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي موزعة على جميع محافظات الجمهورية، ويتيح البنك من خلال موقعه الإلكتروني الاطلاع على أماكن الصراف الآلي بالقاهرة والأقاليم والفنادق والقرى والمناطق السياحية وفروع القنال وسيناء والإسكندرية ومرسى مطروح والآلات الموسمية والمتنقلة، عبر الرابط: https://www.banquemisr.com/ar/location/atms.

بنك القاهرة

ومن خلال الموقع الرسمي لبنك القاهرة يمكنك الاطلاع على عناوين ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية وتحديد موقعه على الخريطة، عبر الرابط: https://www.bdc.com.eg/website/page/FindATM.

بنك الإسكندرية

وعن طريق الموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية يمكنك البحث عن أقرب ماكينة صراف آلي للمنطقة السكنية الخاصة بك، كما يمكنك العثور على الماكينات التي تقبل الإيداع والتحويلات أو تلك التي تدعم خدمة فوري، عبر الرابط: https://www.alexbank.com/retail/locate-us.html.

بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان عن طريق الموقع الإلكتروني خريطة كاملة بشبكة الصراف الآلي، كل ما عليك هو إدخال محيط منطقتك السكنية، واختيار كم تبعد عن مكانك، وذلك عبر الرابط: https://www.hdb-egy.com/branch-locator/.

بنك قناة السويس

ويمكنك اختيار منطقتك السكنية عن طريق الموقع الإلكتروني لبنك قناة السويس، وستظهر لك ماكينات الصراف الآلي المحيطة بك، وذلك عبر الرابط: https://www.scbank.com.eg/Ar/ways.aspx.

مصرف أبوظبي الإسلامي

وعن طريق موقع مصرف أبوظبي الإسلامي أيضًا يمكنك اختيار الماكينة التي تدعم الصرف الآلي أو الإيداع أو التي تدعم الخدمات الماسية ثم اختيار منطقتك السكنية، حيث تستطيع تحديد موقعها عن طريق القمر الصناعي أو الخريطة، وذلك عبر الرابط: https://www.adib.eg/arabic/atmsandbranches.

بنك عودة

يتيح الموقع الإلكتروني للبنك إمكانية اختيار أقرب ماكينة صراف آلي لمنطقتك السكنية عن طريق الضغط على شبكة الصراف الآلي، وتحديد مكان الماكينة عبر الخريطة أو عبر القمر الصناعي، وذلك عبر الرابط: https://www.bankaudi.com.lb/egypt/arabic/locate-us.

بنك بلوم

ويمكنك بعد الدخول عبر الموقع الإلكتروني لبنك بلوم، الاطلاع على أماكن ماكينات الصراف الآلي خارج الفروع أو المرتبطة بالفرع وتحديد العنوان والموقع على الخريطة، وذلك عبر الرابط: https://www.blombankegypt.com/BlomEgypt/Arabic/Branches-and-ATMS-locator.

المصرف المتحد

ومن خلال الموقع الإلكتروني للمصرف المتحد يمكنك تحديد المحافظة والمدينة ثم اختيار أماكن ماكينات الصراف الآلي في المنطقة أو التي تدعم السحب أو التي تقدم جميع الخدمات مثل الإيداع وتغيير العملة، وذلك عبر الرابط: https://www.theubeg.com/ar/ub-services/atms.

البنك العربي الأفريقي الدولي

يمكنك اختيار موقعك وتحديد اختيار ماكينة الصراف الآلي من بين الاختيارات، عبر الموقع الإلكتروني للبنك: https://aaib.com/ar/network.

البنك الأهلي الكويتي

ومن خلال الموقع الإلكتروني للبنك، كل ما عليك هو الضغط على منطقتك السكنية عبر الخريطة، ليظهر لك عنوان ماكينة الصراف الآلي المحيطة بك، كما يظهر لك أيضًا إذا كان البنك يدعم خدمة الإيداع أم لا، وذلك عن طريق الرابط: https://www.abkegypt.com/Arabic/Branches_ABK.aspx?type=1.

البنك المصري الخليجي EG Bank

ويمكنك من خلال الموقع الإلكتروني للبنك العثور على أقرب ماكينات الصراف الآلي المحيطة بمنطقتك السكنية، والاطلاع على إذا كانت الماكينة تدعم الإيداع النقدي أم لا، وذلك عن طريق الرابط: https://www.eg-bank.com/Ar/BranchesPage.

بنك الاستثمار العربي

ومن خلال الموقع الإلكتروني للبنك، كل ما عليك هو الضغط على منطقتك السكنية عبر الخريطة، ليظهر لك عنوان ماكينة الصراف الآلي المحيطة بك، وذلك عبر الرابط: https://www.aibegypt.com/locations/atms/.

المصرف العربي الدولي

ويمكنك عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك اختيار أماكن الصراف الآلي القريب من منطقتك السكنية وتحديد موقعه على الخريطة، وذلك عبر الرابط: https://aib.com.eg/ar/find-us.

البنك التجاري الدولي CIB

ويقدم البنك التجاري الدولي عبر موقعه الإلكتروني عناوين جميع ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية، مع إمكانية تحديد موقع الماكينة على الخريطة أو القمر الصناعي، ويعرض لك البنك أيضًا إذا كانت الماكينة تدعم الإيداع أو تغيير العملة، وذلك عبر الرابط: https://cibeg.com/Arabic/pages/finder.aspx/.