من الحكومة للمواطن: ١٠ فوائد للتصالح في مخالفات البناء

وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين، لإتمام التصالح في مخالفات البناء، وفق قانون التصالح رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩.

ويرصد "الوطن" في التقرير التالي ١٠ فوائد للتصالح والتي جاءت كالتالي:

- يأخذ المبنى أو العقار صفة رسمية ويُعترف به.

- بمجرد التصالح تتضاعف القيمة السعرية للعقار، ورفع سعره لمصلحة لمالك العقار وصاحب الشقة.

- إمكانية التعامل بالبيع والشراء على المبنى دون أي عراقيل.

- إمكانية الحصول على قرض بضمان العقار.

- وقف أي أحكام أو غرامات صادرة بشأن العقار محل التصالح.

- إدخال كافة المرافق للعقار من مياة وكهرباء وغاز وصرف.

- وقف أي تحايل أو سرقات للخدمات والتعامل بشكل رسمي.

- وقف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق العقار.

- ترخيص للمنشآت التجارية بالعقار المخالف.

- بإمكان المتصالح الحصول على تراخيص أخرى للتشطيب أو التعليه إن أمكن.

من ناحية أخرى، وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، كل رؤساء الأحياء والمدن والوحدات المحلية بقبول أي أوراق أو مستندات من المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، وعدم التشديد على المواطن، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء.

وأوضح شعراوي، أنه تم مطالبة لجان التصالح بقبول أي أوراق من المواطنين للتصالح على أن يستكمل المواطن الأوراق والمستندات المطلوبة فى فترة أقصاها شهرين.

وأشار إلى أنه من ضمن التيسيرات على المواطنين أن الرسم الهندسي للعقار لايشترط تقديمه معتمد من نقابة المهندسين، وإنما مهندس نقابي.

وأضاف، أنه بموجب تقديم المواطن لطلب التصالح يتم وقف كافة الإجراءات والحكام الصادرة بشأن العقار لحين البت فى الطلب، لافتا إلى مخاطبة المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي، ومراجعة قيم التصالح في بعض المناطق، وذلك استجابة لطلبات المواطنين، مؤكدا أنه بالفعل تم خفض قيمة التصالح فى بعض المحافظات.

وفى وقت سابق، طالبت محافظة القاهرة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء وفق القانون قبل نهاية المدة المحددة في 30 سبتمبر الجاري، حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف.

قال اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، أن على كل من تقدم بطلب التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير فى باقى الإجراءات.

وأضاف عوض في تصريح لـ"الوطن"، أنه سيتم إزالة المخالفات التى لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع مبالغ جدية التصالح، مشيرا إلى أن هناك تعليمات صدرت لمسئولي الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة.

كما أوضح مصدر بمحافظة القاهرة، أن كل نواب المحافظ وضعوا تصور وفق طلبات المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعى بشأن خفض قيمة التصالح وذلك تيسيرا على المواطنين، وجاء ذلك بأحياء القاهرة مثل المرج وعين شمس والمطرية ومصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر، والمطرية والسلام أول والسلام ثان.