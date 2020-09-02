بسبب البناء المخالف.. إحالة 1355 مواطنا للنيابة العسكرية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تتعامل بخطوات جادة وحازمة مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية والبناء العشوائى من خلال وضع خطة عمل منظمة، وإتاحة التسهيلات اللازمة للمواطنين المخالفين لسرعة تقنين أوضاعهم من خلال تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتفادي حملات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بإحالتهم للنيابة العسكرية.

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجنة لحصر المخالفات بنطاق المحافظة حيث بلغ عدد المباني المخالفة 236550 مبنى مخالفًا من إجمالى 1104090 مبنى بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، بنسبة مخالفات 21.4 % وعدد المباني التي تم إزالتها أو توفيق أوضاعها القانونية 35960 مبنى مخالفًا بنسبة 15.2 % كما تم إحالة 1355 مواطنًا مخالفًا للنيابة العسكرية.

وأضاف المحافظ أن الجهاز التنفيذي والأمني وضع خطة عمل مشتركة للتعامل مع تلك التعديات من خلال تشكيل الحملات المكبرة لإزالة كافة أنواع التعديات على الأراضي الزراعية فى المهد على نفقة المخالف وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية، مشيرًا إلى أن الفتره الحالية لن يتم السماح لأي شخص بالتقصير فى أداء عمله خاصة التصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية.