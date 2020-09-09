رئيس محلية النواب لـ"المخالفين": روحوا اتصالحوا وبعدها كمّلوا ورقكم

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أهمية المؤتمر الصحفي الذى عقده رئيس الوزراء، اليوم، لتوضيح كافة الملابسات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء.

وقال "السجيني" فى تصريحات لـ"الوطن": "نثمن المؤتمر الصحفي الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، والذي جاء متسقًا مع التوصيات التي أصدرتها لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لاسيما بعد توجيهه الحازم لجميع المحافظين بمراجعة الأسعار، وتأكيده بعدم القيام بأي إزالات فور استلام المواطن نموذج 3 بمجرد تقدمه بطلب التصالح".

وأشار "السجيني" إلى أهمية تقدم المواطنين بطلبات التصالح حتى لو لم تُستكمل ملفاته ومستنداته التي تُرفق مع الطلب، تيسيرًا على المواطنين.

واستطرد قائلًا: "شخصية العقوبة واضحة في هذا القانون، وقد تحدث رئيس الوزراء عن نفس فهمنا للموضوع الخاص بالعقوبة"، وتساءل: ماذا لو أن مالك العقار غير موجود صاحب الشقة يعمل إيه؟، وهنا تحدث رئيس الحكومة عن القبول الطوعي المستند إلى المصلحة والمكاسب المنتفعة، وأن طلب التصالح الذى يتقدم به صاحب الوحدة السكنية في حال عدم وجود صاحب الملك سينهى أي انتفاعات عشوائية أو غير شرعية وتزيد من قيمة شقته، وأن مركزه القانوني قوي لأنه شقته أصبحت مرخصة".

ورحب "السجيني" بما أشار إليه رئيس الوزراء عن أهمية إصدار تعليمات لجميع المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية حول موضوع البناء الجديد على الأراضي الزراعية بشكل واضح، ومراجعة أسعار التصالح في مخالفات البناء، ومراعاة البعد الاجتماعي، وكذلك منح مهلة شهرين للمواطن لاستيفاء المستندات الناقصة، وهو ما يحمل طمأنة للمواطنين.

ولفت إلى أن ما يحدث الآن يؤكد أن هناك اتساقًا وتناغمًا بين سلطة التشريع والرقابة وسلطة التنفيذ، وأن الأمور في مثل هذه الملفات، والتي بها موروثات قديمة تعود لـ50 سنة، ومعالجتها دائما تأتي من خلال عمليات تقييم مستمرة، وبناء على التقييم يكون التقويم والتعديل إذا تطلب الأمر".