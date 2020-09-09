"المهندسين": تلقينا 55 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء خلال 6 أشهر

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن النقابة تلقت 55 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء خلال الستة أشهر الأولى من بدء تنفيذ القانون، مشيرًا إلى أن النقابة العامة للمهندسين بشارع رمسيس لا تقوم بهذا الدور، ولكن يتم ذلك من خلال النقابات الفرعية الموجودة في 27 محافظة، والتي يتم العمل بها على مدار اليوم.

وأضاف نقيب المهندسين، في تصريح له قبل إعلان رئيس الوزراء اليوم إلغاء اشتراط صدور تقرير سلامة هندسية من مكتب استشاري واقتصارها على مهندس عضو نقابة فقط، أن ما تحصل عليه النقابة من رسوم في قانون التصالح على بعض مخالفات البناء مجرد رسوم زهيدة جدًا، وتتعلق بالرسومات الإنشائية وقيمة الدمغة الهندسية، وتقدر بـ4.5 في الألف.

النقابة كانت تحصل 4.5 في الألف رسومًا تتعلق بالرسومات الإنشائية وقيمة الدمغة الهندسية

وأضاف "ضاحي" أن تقدير قيمة المصالحات يتم حساب سعر المتر في المنطقة الموجود بها المبنى، مؤكدًا ضرورة تيسير الإجراءات على المواطنين لسرعة الانتهاء من المصالحة على المباني المخالفة.

وكان "ضاحي" قد أكد في تصريح له أمس ببرنامج "على مسؤوليتي"، أنه من المفترض أن تصل القيمة التى يحصل عليها الاستشاري من 1.5 إلى 2% من قيمة المخالفة، مؤكدًا أن هذه النسبة ليست مدرجة بالقانون، وإنما هى مبادرات تمت مع المكاتب الاستشارية، لافتًا إلى أن عدد الشكاوى التى وردت للنقابة ضد المكاتب الاستشارية قليل جدًا مقارنة بعدد المصالحات التي تمت.