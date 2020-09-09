بالأرقام.. التسعيرة الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بالقاهرة

أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرارا بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء، تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة الماضية.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه سيجري حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

تخفيض التصالح في مخالفات البناء بأحياء في القاهرة لـ25%

وكشف مصدر بمحافظة القاهرة، عن أن نواب المحافظين وضعوا تصورا وفق طلبات المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي بشأن قيمة التصالح، تيسيرا على المواطنين.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن قرار التخفيض شمل 9 أحياء، منوها بأنه من المنتظر صدور قرار من محافظ القاهرة بهذا الشأن.

ولفت إلى أن التخفيضات تصل نسبتها لـ25% في المرج وعين شمس والمطرية ومصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر، والسلام أول والسلام ثان.

وأكد أن الدولة تعمل جاهدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء على العشوائيات ونقل سكانها إلى مشروعات الإسكان الجديدة سواء في الأسمرات أو المحروسة وغيرها، منوها بأن جهود الدولة في نقل سكان العشوائيات إلى مساكن آدمية تليق بالإنسان المصري لا ينكرها إلا جاحد.