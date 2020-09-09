تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بأحياء في القاهرة لـ25%

كشف مصدر بمحافظة القاهرة أن كل نواب المحافظين وضعوا تصورا وفق طلبات المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي بشأن قيمة التصالح، وذلك تيسيرا على المواطنين.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك 9 أحياء شملهم قرار التخفيض، ومن المنتظر صدور قرار من محافظ القاهرة بهذا الشأن.

ولفت إلى أن التخفيضات تصل نسبتها لـ25% في المرج وعين شمس والمطرية ومصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر والسلام أول والسلام ثان.

وأكد أن الدولة تعمل جاهدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء على العشوائيات ونقل سكانها إلى مشروعات الإسكان الجديدة سواء في الأسمرات أو المحروسة وغيرهم، كما أن مجهودات الدولة في نقل سكان العشوائيات إلى مساكن آدمية تليق بالإنسان المصري لا ينكرها إلا جاحد.

إمكانية سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء بالتقسيط

وأوضح أن أي مواطن يرغب في التصالح على مخالفات البناء ويريد السداد على أقساط ودفعات وفق ظروفه ورغبته، بإمكانه القيام بذلك، والاستفادة من تلك الميزة، وذلك ضمن إجراءات الدولة للتيسير على المواطنين في السداد.

ويقدم المواطن طلب التصالح ويسدد 25% كقيمة جدية التصالح، وبعد البت في طلبه بالقبول عليه أن يسدد قيمة التصالح دفعة واحدة، وإن لم تسمح ظروفه بذلك، فبإمكانه التقدم بطلب إلى اللجنة لسداد قيمة التصالح المقررة بالتقسيط على دفعات، وستتم الموافقة على طلبه من باب التيسير على المواطنين.

ويتواصل المواطن مع البنوك لتقديم قروض للراغبين في التصالح على مخالفات البناء.