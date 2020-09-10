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انقطاع مياه الشرب عن 12 منطقة بالقاهرة اليوم.. تعرف عليها

منها منطقة النعام وألف مسكن وشارع سليم ومتفرعاته

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أيمن حمزة
05:50 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020
مياه الشرب - صورة أرشيفية

مياه الشرب - صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن عدة مناطق اليوم الخميس، بشارع عبدالحميد بدوي، وذلك نظرا لقيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بتنفيذ أعمال تطوير بالمنطقة.

وترتب على التطوير، بعض الأعمال على خط المياه قطر 1000 مم بالشارع سالف الذكر، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن عدة مناطق، وهى كالتالي:

"منطقة النعام- ألف مسكن- شارع سليم ومتفرعاته- إبراهيم عبدالرازق ومتفرعاته- أحمد عصمت ومتفرعاته- ش 6 أكتوبر ومتفرعاته- شارع أحمد عرابي ومتفرعاته- شارع العشرين ومتفرعاته- شارع جسر السويس من ألف مسكن حتى 6 أكتوبر- منطقة عرب الجسر- الشيراتون والكلية الحربية". وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الخميس، وحتى الساعة الثالثة ظهر نفس اليوم.

وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه، خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون.

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