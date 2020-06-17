صور.. رئيس شركة مياه الشرب يتابع محطة المياه الرئيسية بشرم الشيخ

تفقد اللواء سعيد بدره، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، محطة تحلية المياه بمنطقة الشباب بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة جاهزيتها لتأمين إمداد المياه للمدينة تزامنًا مع قرب استقبال المدينة للسياحة الداخلية والخارجية.

وطالب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الاستعداد القصوى، واتباع كافة العاملين بالمحطة للاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس " كورونا " المستجد، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير.

وقال إن محطة تحلية المياه بمنطقة الشباب في مدينة شرم الشيخ، تعد المحطة الرئيسية بالمدينة، لأنها تغذي قرية الشباب، ومطار شرم الشيخ الدولي، والخزانات الاستراتيجية، بالإضافة إلى الجهات الأخرى و الأحياء السكنية بالمدينة، حيث أنها تعمل طاقة 9000 م٣ / يومي، لسد احتياجات المواطنين، والمنشآت السياحية.