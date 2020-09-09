7 ملايين جنيه إيرادات "توأم روحي" منذ انطلاق عرضه

حقق فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، 7.33.204 جنيهات، بعد 3 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي، وفقًا لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحاز الفيلم إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بحالة الرومانسية التي تطغى على أحداثه، وتفتقدها السينما المصرية منذ سنوات عدة.

ويعد الفيلم آخر أعمال الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية قبل أسابيع عدة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ويشارك في بطولة الفيلم، حسن الرداد، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، وعزوز عادل، من تأليف أماني التونسي.