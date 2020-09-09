موسيقى الأفلام والدراما في حفل لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية، حفلًا فنيًا لفرقة أوركسترا وتريات، مساء الاحد المقبل، بقيادة المايسترو أحمد عاطف وإخراج حازم طايل.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من موسيقى الدراما ﻷعمال محمد عبد الوهاب..أندريا رايدر..فؤاد الظاهرى..على اسماعيل..عمار الشريعى و حسن أبو السعودو عمر خيرت. منها عمر الخيام.. بطل من ورق.. كراكون في الشارع.. .. ..عائلة زيزى.البخيل وانا غرام في الكرنك.. قضية عم احمد صاحبة الجلالة نصف ربيع الآخر.. ايام في الحلال.. هالة والداويش.. إمبراطورية م.. الحفيد..دعاء الكروان..غرام فى الكرنك..كراكون فى الشارع..بطل من ورق..امبراطورية م..شيش كباب لاسماعيل يس..الحفيد..اسكندرية..البخيل وانا....فيها حاجة حلوة. بالإضافة إلى بعض مؤلفات المايسترو أحمد عاطف منها اسكندرية وأهل الرضا.

يذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعامى 2004..2005.. حيث تولى إدارته د. جهاد داوود ثم تولت إدارته د.نفين المحمودى منذ عام 2008 ..ويضم الأوركسترا مجموعة من العازفين السكندريين الأكاديميين..وشارك الأوركسترا في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية ولاقى نجاحا جماهيريًا كبيرًا.