تفتيش مفاجئ يكشف غياب الموظفين بوحدة محلية في الدقهلية

قرر حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، إحالة رئيس الوحدة المحلية بميت سويد وسكرتير الوحدة، ومدير الشئون الإدارية للتحقيق بالشئون القانونية بسبب عدم تواجد الموظفين في أوقات العمل الرسمية.

جاء ذلك عقب مرور مفاجئ للجنة التفتيش المالي والمتابعة، على الوحدة المحلية بميت سويد، اليوم، في أوقات العمل الرسمية، لمتابعة سير العمل وانتظامه، والتأكد من انضباط الموظفين والعاملين بالوحدة المحلية.

وبحسب بيان لرئاسة المدينة، تبين أثناء المرور والتفتيش على الوحدة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، عدم تواجد أي موظف بمبنى الوحدة.