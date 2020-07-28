محافظ مطروح يفتتح الوحدة المحلية لقرية الزغيرات بتكلفة 2.3 مليون جنيه

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم، الثلاثاء، أعمال تطوير الوحدة المحلية بقرية الزغيرات بمدينة النجيلة بتكلفة 2.3 مليون جنيه، موجهًا بالإستفادة من المبنى الجديد بعد تطويره وتوسعته، بما ييسر تقديم الخدمات للمواطنين والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وافتتح المحافظ الملعب الخماسي بمركز شباب القرية بعد رفع كفاءته وتطويره بتكلفة 1.5 مليون جنيه كمرحلة أولى ضمن تطوير عدد من مراكز الشباب، والإعداد للبدء فى أعمال التطوير بالمرحلة الثانية لإنشاء سور حول المركز ورفع كفاءة المبنى.

وشهد المحافظ مباراة لكرة القدم بين شباب القرية، موجها بتكثيف خطط الأنشطة الرياضية للشباب واستغلال طاقاتهم ومواهبهم الرياضية.